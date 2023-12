Bisnis.com, JAKARTA — Duo perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc., memiliki strategi yang berlawanan arah di emiten batu bara Grup Salim dan Grup Bakrie PT Bumi Resources Tbk. (BUMI).

Rapor pergerakan harga saham BUMI masih berjibaku di zona merah untuk periode berjalan 2023 sampai dengan akhir sesi Selasa (5/12/2023).