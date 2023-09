Peluang Cuan Saham BRPT, Emiten Prajogo Jelang IPO BREN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana IPO PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) benar-benar mengubah peruntungan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) selaku entitas induk. Betapa tidak, aksi korporasi ini membuat saham BRPT kembali menjadi salah satu barang buruan investor publik.

Sebelumnya, saham BRPT tak begitu dilirik. Buktinya, minat pasar yang rendah untuk membeli di harga tinggi sempat bikin saham perusahaan Prajogo Pangestu tersebut jatuh ke level terendah tahun ini, yakni Rp710 per lembar saham pada 9 Juni 2023.

Penurunan yang sebenarnya tidak begitu mengejutkan pula mengingat bisnis utama BRPT tahun ini, yakni di bidang petrokimia sebenarnya sedang berhadapan dengan tantangan.

Menurut konsensus, pada tahun ini BRPT bahkan diekspektasikan mengalami penurunan pendapatan 12,82 persen year-on-year (yoy). Meskipun, pos laba perusahaan diperkirakan akan membaik signifikan seiring penurunan harga bahan baku yang mengerek margin bisnis.

Prajogo Pangestu, pemilik Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) dan Grup Barito Pacific. - Dok. Barito Pacific Perbesar

Kini, per penutupan perdagangan Rabu (20/9), harga saham BRPT akhirnya terapresiasi, bahkan berlipat ganda, tepatnya menyentuh Rp1.445 per saham. Mahar yang menggambarkan tren penguatan 91,4 persen dari posisi Rp755 per saham di awal tahun (year-to-date/ytd).

Kenaikan terjadi seiring arus likuiditas yang makin pasang.

Dalam catatan Bisnis, total frekuensi perdagangan saham BRPT pada Agustus lalu mencapai 1,8 miliar lembar dalam sebulan. Bukan saja menjadi kenaikan signifikan sejak lesunya minat pada April 2023, angka ini juga merupakan rekor frekuensi bulanan tertinggi saham BRPT sepanjang 2023.

Dan, menariknya, angka tersebut dipastikan bakal terpecahkan lagi September ini. Mengingat sepanjang bulan berjalan alias pada 1-20 September saja, frekuensi perdagangan saham BRPT sudah mencapai lebih dari 1,91 miliar lembar, melampaui rekor pada Agustus lalu.

Tim Riset Samuel Sekuritas meyakini bahwa rencana IPO BREN memiliki andil besar terhadap minat investor publik.

"Kami percaya bahwa IPO BREN akan menjadi sentimen positif untuk BRPT. Karenanya, kami memutuskan untuk menyematkan rating buy terhadap saham BRPT," terang Tim Riset Samuel Sekuritas, dalam publikasi riset, dikutip Kamis (21/9).

Faktor tersebut, ditambah dengan margin bisnis petrokimia di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) selaku entitas anak lainnya, diyakini Samuel Sekuritas bakal menjadi dinamo penting untuk bisnis jangka panjang BRPT.

Meski harga saham BRPT sudah naik signifikan, Samuel Sekuritas melihat bahwa masih ada ruang kenaikan untuk emiten tersebut. Ini tergambar dari target harga baru yang mereka sematkan, yakni Rp1.590 per saham, yang lebih tinggi daripada harga terkini saham BRPT ketika artikel ini ditulis (Rp1.445 per saham).

Namun, mereka juga memberi catatan bahwa investor publik tetap perlu berhati-hati dalam mengintai peluang baik dari transaksi saham BRPT maupun BREN. Ada beberapa faktor yang bisa jadi risiko berakhirnya tren reli harga saham grup.

"Risiko meliputi fluktuasi harga jual produk petrokimia BRPT, produksi energi dari bisnis geothermal, serta kemungkinan perubahan kebijakan regulasi."

Pandangan-pandangan Samuel Sekuritas seolah mengamini pendapat beberapa analis lain, yang juga melihat skenario dampak positif IPO BREN.

Research Analyst NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi, misal, menyebut IPO calon emiten yang akan menggunakan kode saham BREN itu dilaksanakan pada waktu yang tepat. Sebab, pemerintah kini sedang berupaya untuk mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025.

Senada, Equity Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan pelaksanaan IPO BREN terjadi saat Pemerintah menggenjot bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk listrik jangka panjang. "Menurut saya prospek saham emiten EBT dalam jangka menengah panjang cukup menjanjikan ya," katanya kepada Bisnis, Jumat (15/9/2023).

Fokus pemerintah tersebut tercermin dari rencana PT PLN merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terkait peningkatan bauran EBT hingga 75 persen.

Oleh karrna itu potensi pertumbuhan relatif besar untuk industri EBT di Indonesia. Alhasil, peningkatan bauran EBT akan mendorong juga kinerja emiten-emiten terkait.

Pekerja melakukan pemeriksaan rutin jaringan instalasi pipa di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak yang berkapasitas 377 megawatt (MW) milik BREN, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018). - JIBI/Rachman Perbesar

Dalam kasus BREN, kinerja yang lebih baik pada akhirnya potensial mengatrol kinerja BRPT pula. Sebab, BRPT merupakan pemegang saham sekaligus pengendali BREN dengan kepemilikan pra-IPO 66,67 persen dan 64,43 persen pasca-IPO.

Sebagai konteks, BREN akan melakukan IPO saham dengan target dana Rp3,51 triliun. Mayoritas atau 68 persen dari dana yang dihimpun akan dipakai untuk melunasi utang kepada Bangkok Bank yang timbul akibat anggaran wkspansi dan kepemilikan PLTU.

Saat ini perseroan telah masuk dalam fase book-building, dengan estimasi jadwal listing bergulir awal bulan depan.

BREN akan menawarkan maksimal 4,5 miliar saham biasa dengan nominal Rp150 atau mewakili sebanyak-banyaknya 3,35 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh usai penawaran perdana. Selama masa bookbuilding, BREN menawarkan saham di rentang harga Rp670 hingga Rp780 per lembar saham.

Saat ini, BREN mengoperasikan tiga aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat, yakni PLTG Wayang Windu, Salak, dan Darajat dengan kapasitas terpasang 886 megawatt (MW). Angka ini membuat BREN menjadi pemilik 38 persen pangsa pasar pembangkit geothermal di Indonesia.

