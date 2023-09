Dua Arus Pemodal Jumbo di Saham United Tractors (UNTR)

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan investor jumbo emiten grup astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) terbelah antara yang belakangan rajin mengakumulasi dan melepas. Sebut saja diantaranya BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc., dua investor kakap dengan sikap berbeda di saham UNTR.

Per perdagangan Senin (18/9/2023), saham UNTR mencatatkan arus jual asing atau net foreign sell year-to-date (ytd) di pasar reguler senilai Rp998,45 miliar. Mahar sahamnya di lantai bursa terkoreksi 1,14 persen ke level Rp28.100. Secara ytd, return positif tercatat sebesar 7,77 persen.