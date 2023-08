Pilah-pilih deretan saham PER dan PBV terendah di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut periode September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Ratusan saham PER dan PBV terendah di Bursa Efek Indonesia (BEI) menarik untuk dicermati jelang memasuki periode perdagangan September 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis pada Kamis (31/8/2023), deretan emiten masih dibanderol dengan nilai price to earning ratio (PER) di bawah 10 kali dan price to book ratio (PBV) di bawah 1 kali. Dua indikator itu kerap dijadikan salah satu rujukan untuk melihat mahal atau murahnya valuasi suatu saham.