Dividen Emiten Rokok GGRM, HMSP, WIIM Mengepul

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rokok kompak menebar dividen tahun buku 2022 sehingga menjadi salah satu sentimen pergerakan saham GGRM, HMSP, dan WIIM. Ke depan, kenaikan rerata harga jual dan menguatnya daya beli membuka peluang pertumbuhan kinerja emiten rokok.

Terkini, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) memutuskan untuk membagikan dividen tahun buku 2022 sebesar Rp2,3 triliun. Keputusan ini disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar Senin (26/6/2023) di Grand Surya Hotel, Kediri.

Dengan mengacu pada total saham GGRM sebanyak 1,92 miliar saham, dividen GGRM setara dengan Rp1.200 per saham. Dividen GGRM merepresentasikan dividend payout ratio (DPR) sebesar 83,04 persen dari laba per saham pada tahun buku 2022 yang tercatat sebesar Rp1.445 per saham.