Harga Batu Bara Tambah Lesu, Gimana Nasib Emiten?

Bisnis.com, JAKARTA – Kalimat bijak yang pernah keluar dari mulut Isaac Newton, "what goes up must come down," agaknya juga berlaku untuk komoditas batu bara. Setelah bergejolak sepanjang tahun lalu, dalam 3-4 bulan terakhir banderol komoditas emas hitam ini konsisten mengalami koreksi.

Terhitung hingga penutupan Senin (1/5/2023), Market Insider mencatat harga rata-rata batu bara global berada di level US$136,4 per ton. Nominal ini menggambarkan tren penurunan 28,39 persen bila dibandingkan posisi US$190,5 per ton di awal tahun (year-to-date/ytd).

Sementara bila dibandingkan titik didihnya pada pertengahan Juli tahun lalu, yakni pada harga US$397,5 per ton, posisi saat ini sudah menggambarkan koreksi melebihi 65 persen.