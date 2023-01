JP Morgan Turunkan Peringkat Saham Batu Bara Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — J.P. Morgan merevisi turun peringkat dan target harga sejumlah saham produsen batu bara kakap Indonesia.

Lewat riset yang dipublikasikan melalui Bloomberg, Tim Analis J.P. Morgan menggarisbawahi beberapa faktor yang dapat menekan harga batu bara pada 2023.

Salah satunya harga gas global yang mulai turun. J.P. Morgan menilai kondisi itu dapat membawa tekanan bagi harga batu bara pada semester I/2023.

“Dengan harga gas spot yang lebih rendah di kisaran US$20 per MMBTU hingga US$25 per MMBTU, kami percaya harga batu bara Newcastle di US$400 per ton menjadi bahan bakar yang mahal,” tulis Tim Analis J.P. Morgan dikutip, Rabu (11/1/2023).

Lebih lanjut, J.P. Morgan mencatat permintaan yang lebih rendah secara musiman pada kuartal II/2022. Di sisi lain, terjadi pemulihan pasokan seiring dengan meredanya musim hujan di Indonesia dan Australia.

“Kami meyakini permintaan dan pasokan batu bara lebih seimbang dalam waktu dekat. Kondisi ini menjadi risiko penurunan harga batu bara,” tulis Tim Analis J.P. Morgan.