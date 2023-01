Serok Saham Blue Chip saat IHSG Dirundung Mendung

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham bergerak di zona merah pada awal 2023 akibat aksi jual asing yang berlanjut. Hal ini tecermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah terkoreksi 3,33 persen secara year-to-date (ytd) sampai penutupan Selasa (10/1/2023).

Pelemahan IHSG juga ikut tecermin pada pelemahan indeks-indeks yang menaungi saham-saham berkapitalisasi besar atau blue chip seperti IDX30 dan LQ45. IDX30 tercatat telah turun 3,70 persen ytd, sementara LQ45 melemah 3,63 persen sepanjang 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, koreksi pada kedua indeks tersebut tidak lepas dari penurunan harga saham emiten perbankan berkapitalisasi besar.

Sebagai contoh, harga saham BBCA telah turun 4,66 persen dalam sebulan terakhir dan kini parkir di Rp8.175, dari Rp8.575 pada 9 Desember 2022. Tren serupa diperlihatkan BBRI yang telah turun 7,71 persen dalam sebulan terakhir dan BMRI telah turun 6,55 persen.

Penurunan harga tersebut berdampak pada valuasi yang menjadi lebih murah. Dari 30 saham penghuni IDX30, price to earnings ratio (PER) 22 emiten berada di posisi yang lebih rendah dari rata-rata PER 5 tahun terakhir.

Head of Equity Research and Strategy Mandiri Sekuritas Adrian Joezer mengatakan tren penurunan harga saham blue chip tidak lepas dari aksi ambil untung investor. Di sisi lain, investor asing cenderung melakukan rotasi pasar tujuan investasi untuk mengantisipasi pertumbuhan laba per saham atau earning per share (EPS) yang melambat di 2023.