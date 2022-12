Rekomendasi Saham Adaro (ADRO) dan Cuan Dividen Jumbo

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) masih potensial untuk dikoleksi di tengah prospek pertumbuhan kinerja 2022 dan potensi pembagian dividen.

Namun demikian, saham ADRO yang dinakhidai taipan Garibaldi Thohir mengalami koreksi bersamaan dengan pengumuman dividen jumbo senilai Rp7,79 triliun.

Saham ADRO terkoreksi 3,05 persen ke posisi Rp3.810 per saham pada Jumat (23/12/2022). Emiten batu bara itu ditransaksikan sebanyak 16.371 kali dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp453 miliar.

Emiten tambang batu bara dan energi ADRO mengumumkan akan membayar dividen interim sebesar US$500 juta atau setara Rp7,79 triliun (kurs Jisdor Rp15.594 per saham). Dividen ini setara dengan US$0,016 per saham atau Rp249,5 per saham.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebutkan ADRO kini membentuk koreksi yang diperkirakan berlanjut mendekati area support di 3.650–3.700 setelah gagal menembus level psikologis 4.000.

Dia mengatakan jika saham ADRO mampu bertahan di kisaran tersebut, maka akan terbuka peluang untuk berbalik menguat guna kembali menguji level 4.000.