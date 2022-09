Sentimen Baru untuk Minyak Kelapa Sawit (CPO) dari India dan Eropa

Bisnis.com, JAKARTA – Komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/cpo) dan produk turunannya berpeluang mendapatkan sokongan sekaligus tantangan dalam mengungkit kinerjanya dalam beberapa waktu ke depan.

Seperti diketahui, harga CPO dan produk turunannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi sepanjang tahun ini. Pada awal tahun ini, tepatnya pada pekan terakhir April 2022, harga komoditas itu sempat mencapai level tertingginya sepanjang sejarah. Kala itu rata-rata harga CPO di Bursa Malaysia Bhd. sempat menembus 7.104 ringgit Malaysia per ton.

Akan tetapi kini harga CPO di pasar global akhirnya mengalami penurunan kembali. Harga CPO pada Selasa (20/9/2022) parkir di level 3.672 ringgit Malaysia per ton. Amblas hampir setengah dari level harga tertingginya sepanjang masa.

Di sisi lain, harga CPO di tingkat petani di Indonesia pun masih tergolong rendah, terutama untuk petani swadaya. Berdasarkan data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), harga TBS di petani swadaya atau mandiri rata-rata Rp1.765 per kg per 17 September 2022. Sementara itu, untuk petani plasma atau mitra rata-rata Rp2.023 per kg.

Level tersebut jauh di atas harga Juni-Juli yang anjlok di bawah Rp1.000 per kg. Namun, menurut Apkasindo, level harga TBS sat ini masih 17 persen di bawah harga penetapan dinas perkebunan (disbun) yang rata-rata Rp2.092 per kg per 14 September. Harga penetapan terendah berada di Banten (Rp1.400 per kg) dan tertinggi di Sumatra Barat (Rp2.573 per kg).

Kendati rata-rata harga TBS di dalam negeri masih berada di bawah standar, komoditas CPO Indonesia diperkirakan menghadapi prospek yang menjanjikan dari sisi permintaan pasar global.