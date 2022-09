Ujian Saham BUMI & Kisi-kisi Investor Private Placement Rp24 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Ketangguhan saham emiten batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk., tengah diuji sepekan terakhir. Mampukah suntikan investor lewat private placement mengungkit prospek saham BUMI?

Pergerakan harga saham BUMI yang tengah memanas dalam 3 bulan terakhir tengah berbalik arah.

Data menunjukkan harga saham BUMI parkir di level Rp196 pada akhir perdagangan Rabu (14/9/2022). Posisi itu menandakan koreksi 12 poin atau sekitar 5,77 persen dalam sepekan terakhir.

Manajemen Bumi Resources baru saja mengumumkan rencana aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement dengan target jumbo.

Bumi Resources berencana melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 200 miliar saham biasa Seri C dengan harga pelaksanaan Rp120 per saham. Dengan demikian, nilai keseluruhannya adalah sebanyak-banyaknya Rp24 tiliun atau setara dengan sebesar-besarnya US$1,6 miliar menggunakan kurs tukar Rp15.000 per dolar AS.

Sebelum mengeksekusi private placement, Bumi Resources bermaksud meminta restu pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2022.