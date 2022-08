Wanti-wanti Jokowi & Nasib Kokok Saham CPIN, JPFA, MAIN dkk

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal harga telur yang masih fluktuatif akan segera turun dalam waktu dekat. Bagaimana nasib saham unggas CPIN, JPFA, MAIN dkk?

Presiden Jokowi menyebut harga telur masih fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan komoditas pangan itu sejalan dengan melonjaknya harga pakan.

Kendati demikian, Jokowi memastikan harga telur akan turun dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan harga pangan terutama telur ayam bisa turun ke level wajar yaitu Rp27.000 per kg—Rp28.000 per kg dari saat ini Rp31.000 per kg sekitar dua pekan mendatang.

“Ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu Insyaallah akan turun,” katanya saat mengunjungi Pasar Cicaheum Kota Bandung seperti disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/8/2022).

Sebagai catatan, lonjakan harga yang nyaris menembus Rp31.000 per kg itu bahkan disebut Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) sebagai level tertinggi sepanjang sejarah.