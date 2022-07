Menguji Daya Tahan SMRA dan PWON usai Alami Kebangkitan

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan properti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) bisa dibilang mengalami guncangan cukup signifikan kala pandemi Covid-19 melanda. Namun kini, asa untuk membalikkan kondisi dan kinerja kedua perseroan mulai terbuka kembali.

Hal ini tercermin dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk cenderung lesu selama dua tahun terakhir.

PWON dan SMRA sama-sama absen membagikan dividen selama periode 2020-2021, atau pada tahun buku 2019-2020.

Padahal, pada periode-periode sebelumnya, kedua emiten tersebut kompak membagikan dividen yang relatif konsisten kepada para pemegang sahamnya.

PWON misalnya, menebar dividen sejak 2012 hingga 2019 dengan jumlah yang semakin meningkat, mulai dari Rp1,45 per lembar saham hingga mencapai Rp7 per lembar saham. Dividen terakhir yang dibagikan PWON sebelum absen menyentuh Rp337,11 miliar.

Sementara itu, SMRA membagikan dividen dengan jumlah yang cukup variatif. Tahun 2009-2012, dividen yang dibagikan semakin meningkat, mulai dari Rp8 per saham hingga Rp43 per saham. Jumlah dividen tahun berikutnya kemudian menurun, dan mulai konsisten membagikan dividen Rp5 per saham pada 2015-2018, atau sekitar Rp82,5 miliar.