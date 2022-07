Saham-Saham yang Cuan dan Boncos saat Rupiah Lesu ke Rp15.000

Bisnis.com, JAKARTA - Pelemahan rupiah bagaikan dua sisi koin. Ada yang mendapatkan efek positif, ada juga yang terimbas negatif.

Sejumlah emiten yang berorientasi ekspor mendapatkan keuntungan margin dengan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Di sisi lain, emiten yang bergantung kepada bahan baku impor dapat tertekan kinerjanya.

Pada perdagangan Rabu (6/7/2022) pukul 13.34 WIB, rupiah turun 22,5 poin atau 0,15 persen menjadi Rp15.016 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, itu menjadi level terendah sejak Mei 2022. Adapun, rupiah pernah mencapai Rp15.080 per dolar AS pada 5 Mei 2020.

Rupiah kemudian ditutup melemah 0,03 persen atau 5 poin dan parkir di posisi Rp14.999 per dolar AS, menandakan pelemahan 7 sesi beruntun. Sementara itu, indeks dolar AS pada pukul 15.00 WIB terpantau melemah 0,045 poin atau 0,04 persen ke level 106,27.

Indeks dolar AS yang sempat nyaman bertengger di level 106,5, mencapai level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Dolar AS melonjak menyusul pelemahan euro di tengah kenaikan harga gas dan ketidakpastian politik menyusul kekhawatiran resesi.

Bloomberg melaporkan bahwa dolar AS mencapai level tertingginya dalam 20 tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran investor atas risiko resesi.