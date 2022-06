Uji Imun Saham Bumi Resources Minerals (BRMS) Bakrie

Bisnis.com, JAKARTA – Sempat nyaris dua tahun mati suri di level gocap, saham PT Bumi Resources Tbk. (BRMS) berbalik jadi salah satu primadona investor publik dalam setahun terakhir. Semua tidak lepas dari rencana-rencana menjanjikan emiten multimineral yang terkoneksi dengan Keluarga Bakrie tersebut.

Sejak awal tahun ini, seiring kedatangan Emirates Tarian yang diduga terasosiasi dengan Grup Salim, saham BRMS makin laris. Terlihat dari nilai transaksi dan harga saham perseroan yang terus naik. Per penutupan perdagangan Selasa (28/6/2022) misalnya, harga saham BRMS yang menyentuh Rp258 per saham telah merefleksikan penguatan 122,4 persen dari posisi Rp116 per saham secara year to date (ytd).

“Terus terang saya enggak hold BRMS lama, tapi beberapa kali beli sahamnya lalu jual pas lagi naik-naiknya. Agak ngeri juga sih sebenarnya,” ujar Nurdin (36), salah satu investor ritel yang pernah bertransaksi saham BRMS ketika dikonfirmasi Bisnis, Selasa (28/6).

Sejauh ini, belum banyak analis yang menyematkan rekomendasi jangka menengah dan panjang untuk saham BRMS. Tim Riset BRI Danareksa Sekuritas, misalnya, dalam publikasi terakhir Senin (27/6) pekan ini masih memberikan penilaian not rated untuk prospek BRMS.

Kendati demikian, analis BRI Danareksa Hasan Barakwan, tidak menampik kalau magnet yang dimiliki perseroan dengan kapitalisasi pasar Rp36 triliun itu terus menguat.

“Tahun ini, perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan dua proyek aset penambangan emas menjanjikan, Kerta dan Linge Abong yang memiliki total sumber daya hampir 2 juta onz. Perusahaan juga berencana memonetisasi aset ini dengan arus kas dari aset CPM,” papar Hasan, dikutip Rabu (29/6).