Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemodal asing teratas emiten Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) kompak mengakumulasi saham perseroan sepanjang periode berjalan kuartal I/2025.

Menurut data Bloomberg hingga Jumat (7/3/2025), aksi borong sepanjang periode berjalan 2025 di UNTR melibatkan nama-nama besar seperti The Vanguard Group Inc. dan BlackRock Inc.