Kompaknya BlackRock Cs di Saham CPIN dan JPFA

Bisnis.com, JAKARTA — Firma investasi terbesar dunia termasuk BlackRock Inc. dan The Vanguard Group tampak kompak mengambil sikap di saham dua emiten unggas PT Charoen Pokphand Indonesia Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) awal 2025.

CPIN dan JPFA parkir di zona berbeda hingga penutupan Rabu (5/2/2025). CPIN ditutup stagnan di level Rp4.680 per lembar, yang juga mewakili koreksi 2,70% secara year to date (YtD). Adapun JPFA, parkir di zona hijau dengan kenaikan 2,96% ke Rp2.090 per lembar, mencerminkan return positif 10,88% YtD.