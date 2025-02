Heboh Pencarian 1 Dolar Berapa Rupiah, Simak Prospek Mata Uang Garuda terhadap Greenback Tahun Ini

Rupiah diperkirakan masih bergejolak di hadapan dolar Amerika Serikat sejalan dengan kebijakan proteksionistis Presiden AS Donald Trump.

Bisnis.com, JAKARTA— Jagat maya dihebohkan dengan laman Google yang menunjukkan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada angka fantastis, yakni Rp8.170 per dolar AS. Lalu, bagaimana prospek mata uang garuda sepanjang tahun ini?

Berdasarkan laman trends.google, hingga Minggu (2/2/2025) pukul 14.21 WIB, kata kunci 1 dolar berapa rupiah menduduki urutan teratas selama 24 jam terakhir. Google pun mengakui bahwa ada permasalahan informasi terkait dengan nilai tukar rupiah di pencarian Google pada Sabtu (1/2/2025) sore.