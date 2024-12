Bisnis.com, JAKARTA -- XL Axiata (EXCL) dan Smartfren (FREN) telah mengumumkan rencana merger kedua perusahaan membentuk entitas baru XL Smart. EXCL bakal bertahan di Bursa Efek Indonesia, sementara FREN bakal delisting.

Sehari setelah pengumuman itu dirilis, saham EXCL naik tipis 0,89% ke 2.260 per lembar per Kamis (12/12). Di sisi lain, saham FREN turun ke Rp24 per lembar.