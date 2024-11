Bisnis.com, JAKARTA -- Akulaku Group selaku pengendali PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) telah mengantongi izin untuk divestasi saham perseroan di bank digital tersebut. Kepemilikan Akulaku bakal menjadi maksimal 30% pada 5 tahun ke depan.

Izin divestasi PT Akulaku Silvrr Indonesia dan atau Rockcore Financial Technology Co. Ltd (Akulaku Group) itu menjadi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB) BBYB baru-baru ini.