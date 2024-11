Historia Bisnis: Jungkir Balik Om Willem, Pendiri Astra Selamatkan Bank Summa

Bisnis.com, JAKARTA -- Kisah keluarga William Soeryadjaya terpaksa melepas saham Astra International karena kasus Bank Summa mewarnai Bisnis Indonesia edisi November 1992. Alih-alih menyelamatkan salah satu perusahaannya, keluarga William Soeryadjaya kemudian kehilangan keduanya.

Seperti ungkapan devil is in the details, dinamika dan detail kecil sekitar peristiwa ambruknya Bank Summa yang menyeret Om Willem, sapaan William Soeryadjaya bersama PT Astra International Tbk. (ASII) menarik untuk dibahas.