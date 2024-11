Emiten Pelayaran Karam, Kinerja Jeblok SMDR, TMAS Cs di Kuartal III/2024

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten pelayaran tengah karam seiring dengan kinerja laba yang jeblok PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dan PT Temas Tbk (TMAS) per kuartal III/2024. Harga sahamnya pun sedang dalam tren merosot.

Berdasarkan laporan keuangan, kinerja laba SMDR turun 35,01% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$41,34 juta atau Rp651,14 miliar (asumsi kurs Rp15.748 per dolar AS) per kuartal III/2024. Pendapatan SMDR juga turun 7,12% yoy menjadi US$529,49 juta atau Rp8,33 triliun per kuartal III/2024.