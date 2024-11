Arah IHSG Menjelang Detik-detik Pilpres AS

IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif menjelang Pilpres AS. Tak hanya kepastian politik di Amerika Serikat, investor juga menanti pengumuman suku bunga The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA - Pergerakan IHSG diperkirakan fluktuatif menjelang pelaksanaan Pilpres AS. Tak hanya itu, investor juga cenderung wait and see menyusul keputusan suku bunga The Fed.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup turun 25,75 poin atau 0,34% ke level 7.479,50 pada akhir perdagangan Senin (4/11/2024). Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi 7.529,70 di sepanjang sesi perdagangan dan terendah di 7.415,80. Sebanyak 169 saham ditutup di zona hijau, 444 saham di zona merah dan 173 saham tak beranjak dari posisi sebelumnya.