Investor Asing Keluar dari Pasar Saham RI Jelang Pilpres AS

Sepekan sebelum Pilpres AS, di periode 28 Oktober - 1 November, investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell di BEI senilai total Rp2,64 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Investor asing tampak mengambil posisi wait and see menjelang pengumuman pucuk kepemimpinan di Amerika Serikat lewat Pilpres AS 2024. Tak tanggung-tanggung, investor global membawa keluar dananya dari pasar saham Indonesia hingga Rp2,65 triliun pekan lalu.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada periode 28 Oktober - 1 November, investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell senilai total Rp2,64 triliun. Akumulasi jual itu dilakukan oleh investor asing selama lima hari perdagangan berturut-turut. Adapun, aksi jual paling tinggi dilakukan pada 30 Oktober 2024 senilai Rp1,43 triliun.