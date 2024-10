PT Astra International Tbk. (ASII) telah membukukan laba serta pendapatan yang tumbuh tipis per kuartal III/2024 di tengah momen lesunya industri otomotif.

Berdasarkan laporan keuangan, ASII membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas pemilik sebesar Rp25,85 triliun per kuartal III/2024, naik tipis 0,63% secara tahunan (year on year/yoy). Pendapatan bersih ASII pun naik tipis 2,24% yoy menjadi Rp246,32 triliun per kuartal III/2024.