Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham lapis kedua menjadi pendorong kinerja IHSG beberapa waktu terakhir. Sejumlah saham lapis kedua itu juga tercatat masih memiliki valuasi murah kualitas Mercy harga Bajaj, seperti ESSA, BFIN dan MNCN yang merupakan emiten di lingkaran Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data Bloomberg dari 51 saham lapis kedua yang berada dalam indeks SMC Liquid, sebanyak 16 saham memiliki price to book value (PBV) di bawah satu kali, dan sebanyak 18 saham lapis kedua memiliki price to earning ratio (PE) di bawah 10 kali.