Bisnis.com, JAKARTA — Tiga investor raksasa BlackRock, Vanguard, JP Morgan memiliki strategi yang berbeda dalam mengelola portofolio saham BBRI.

Berdasarkan data Bloomberg hingga Jumat (27/9/2024), The Vanguard Group Inc., BlackRock Inc., dan JPMorgan Chase & Co menjadi investor institusi yang menempati tiga posisi teratas di daftar pemegang saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. setelah pemerintah Indonesia.