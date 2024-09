Gerak Saham dan Mata Uang Asia Variatif Jelang FOMC September

Pelaku pasar di Asia mencermati keputusan yang akan diambil The Fed dalam FOMC pekan depan. Sejauh ini, indeks dolar AS terpantau melemah sementara yen menguat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku pasar di Asia bersiap menanti keputusan moneter bank sentral utama, seperti Bank Sentral AS (federal reserve) dan Bank Sentral Jepang (boj) bulan ini. Setidaknya, The Fed bisa memangkas suku bunga usai melihat rilis data inflasi AS sementara BoJ sudah memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunga.

Saham-saham di Asia pun tergelincir pada awal perdagangan hari ini, Rabu (11/9/2024). Indeks Topix Jepang turun 1%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 1,3%, dan indeks Shanghai Composite turun 0,8%. Sementara itu, indeks S&P 500 futures melemah 0,4% pagi ini. Di sisi lain, IHSG melanjutkan penguatan 0,45% ke level 7.795,97,78 sesaat setelah perdagangan dibuka.