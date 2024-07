Kelegaan Charoen Pokphand (CPIN) Awal Semester II/2024

Bisnis.com, JAKARTA — Turunnya harga jagung lokal membawa kelegaan bagi prospek kinerja emiten perunggasan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) pada sisa tahun ini.

Rata-rata harga jagung domestik turun hingga Rp5.784 per kilogram pada Mei 2024, terkoreksi 13.5% month-on-month (MoM) dan -7,8& year-on-year (YoY). Sementara itu, rata-rata harga jagung lokal sepanjang 5 bulan 2024 menyentuh Rp6.862 per kg, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu Rp5.968 per kg dan di atas rata-rata 2023 sebesar Rp6.366 per kg.