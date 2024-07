Emiten Boy Thohir, Nusantara Pelabuhan (PORT) Sambut Pengendali Baru

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 7 bulan sejak penandatanganan perjanjian jual beli saham, mayoritas saham PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. (PORT) resmi berpindah tangan. Emiten pengelola pelabuhan itu kini tidak lagi dikendalikan oleh PT Episenta Utama Investasi milik Garibaldi ‘Boy’ Thohir.

PT Episenta Utama Investasi (EUI) menjalin perjanjian jual beli 51% saham PORT dengan China Merchants Port Holdings Co. Ltd. di Hong Kong pada 20 November 2023. Seremoni itu dihadiri langsung oleh Chairman of China Merchants Group (CMG) Miao Jianmin dan pemegang saham utama EUI Boy Thohir.