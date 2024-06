Bisnis.com, JAKARTA — Momentum kenaikan harga nikel dimaksimalkan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel dengan menggenjot produksi sejalan dengan efisiensi operasional sepanjang 2024.

Berdasarkan data Trading Economics per 10 Juni 2024 harga nikel berada di level US$17.978 per ton. Harga nikel ini sempat menyentuh level tertinggi sepanjang tahun yaitu di posisi US$21.615 per ton pada 20 Mei lalu.