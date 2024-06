Bisnis.com, JAKARTA — Seiring sentimen penguatan harga nikel di London Metal Exchange (LME), sejumlah pemodal jumbo melanjutkan aksi akumulasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Harga nikel di LME saat ini berada sedikit di atas US$18.000 per ton dari posisi awal tahun US$16.373 per ton dan sempat melambung di atas US$21.000 per ton pada bulan lalu.