Jokowi yang Optimistis saat Kurs Rupiah Masih 'Menangis'

Presiden Jokowi menilai bahwa nilai tukar rupiah masih ada di posisi baik, meskipun kurs terhadap dolar AS sedang di titik terendahnya dalam 4 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Enggan memberi pandangan negatif, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa rupiah masih dalam kondisi yang baik dan kuat. Pelemahan rupiah belakangan, yang sempat mencapai titik terendah dalam 4 tahun terakhir, menurutnya semata-mata karena tekanan dolar AS dan ketidakpastian global.

Nilai tukar rupiah hari ini, Selasa (11/6/2024) dibuka di Rp16.295 per dolar AS, melemah 13 poin atau 0,08%. Pelemahan saat perdagangan kemarin masih berlanjut, ketika kurs rupiah ke dolar AS ditutup di Rp16.282 atau turun 0,02%.