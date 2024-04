Potensi Dividen Astra (ASII) Rp17 Triliun, Saham Ngebut?

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk. (ASII) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Selasa (30/4/2024) dengan usulan dividen Rp421 per saham atau sekitar Rp17,04 triliun.

Head of Investor Relations ASII Tira Ardianti mengatakan perseroan mengusulkan dividen final sebesar Rp421 per saham, bersama dengan dividen interim sebesar Rp98 per saham yang telah dibagikan pada Oktober 2023. Alhasil, total dividen yang diusulkan ASII untuk tahun buku 2023 menjadi Rp519 per saham.