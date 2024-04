Tips Investasi & Saham-saham Pilihan saat Konflik Israel-Iran Kian Memanas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Israel melancarkan serangan balasan ke wilayah Isfahan, Iran pada Jumat (19/4/2024). Analis melihat serangan ini dapat menjadi katalis positif bagi sebagian emiten, sekaligus menciptakan celah bagi investor untuk mengakumulasi sejumlah saham yang potensial.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan adanya serangan balik Israel ke Iran kemarin menjadi tanda jika tensi geopolitik di Timur Tengah masih panas. Terlebih lagi, kata dia, Amerika Serikat dan Inggris telah mencoba untuk menahan serangan Israel ini, tetapi diabaikan oleh Israel.

Felix juga menjelaskan terdapat potensi jika tensi ini akan menjadikan blok barat AS dan Inggris akan memberikan sanksi kepada Iran dalam bentuk restriksi perdagangan minyak sebagai bentuk perlawanan nonmiliter.

"Sedangkan serangan Iran sendiri juga dikhawatirkan akan mengincar fasilitas penting dan mempertingkat suplai disrupsi minyak dari Iran," kata Felix, Jumat (19/4/2024).

Felix melanjutkan dampak dari tensi geopolitik ini dapat melebar jika pihak negara besar seperti AS dan Inggris ikut campur urusan ini. Cakupan dan tensi perang Iran-Israel dapat menigkat jika kedua negara ini ikut campur.

Meski demikian, kata dia, hal tersebut akan berdampak positif terhadap aset safe haven seperti emas dan komoditas emas.

"Tentu ini akan berdampak positif bagi harga komoditas khususnya emas karena sebagai aset safe haven dan disrupsi suplai untuk migas," ucap Felix.

Menurutnya beberapa saham terkait komoditas seperti MEDC, MDKA, dan ANTM akan terdampak positif oleh hal ini.

Panin Sekuritas memberikan rekomendasi buy terhadap saham MEDC dengan target price (TP) pada harga Rp1.900, MDKA buy dengan TP Rp3.300, dan ANTM buy dengan TP Rp2.200.

Senada, Senior Analis Teknikal Mirae Asset Sekuritas Tasrul Tanar menuturkan memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah membuat emiten di sektor komoditas dan minyak mengalami penguatan. Sebaliknya, sektor finansial dan konsumer cenderung melemah.

Dia menyebutkan investor dapat mencermati tiga sektor saham yakni komoditas, finansial, dan konsumer untuk beberapa waktu ke depan. Adapun saham lainnya perlu dihindari dahulu.

“Kemungkinan sektor energi sudah naik banyak, nah siap-siap ambil yang sudah jatuh dalam seperti BBTN, BBRI, dan BMRI tetapi masih dalam pola trading,” ujarnya dikutip dari siaran Youtube Mirae Asset Sekuritas, dikutip Jumat (19/4/2024).

Tasrul juga mengingatkan kepada investor untuk jangan pernah memboyong saham di dalam satu sektor. Lakukan diversifikasi portofolio secukupnya atau minimal tiga saham.

“Kalau masuknya ragu, ambil setengah dulu supaya kita mampu meredam volatilitas. Kemudian kalau besoknya koreksi, kita juga masih punya 'peluru' untuk membeli lagi,” pungkas Tasrul.

Sebagai informasi, pada penutupan perdagangan Jumat (19/4/2024), saham BBRI terpantau turun 3,65% atau 200 poin ke level Rp5.275 per saham. Dalam sebulan saham BMRI telah ambles 17,58%. Adapun, Saham BMRI juga terkoreksi 1,10% atau 75 poin ke posisi Rp6.725 per saham. Dalam sebulan terakhir saham BMRI telah melemah 7,56%.

Sementara itu, sejumlah saham sektor komoditas terpantau mengalami penguatan. saham MEDC naik 3,67% ke level Rp1.555 per saham. Saham MEDC diperdagangkan pada rentang Rp1.535-Rp1.625 hari ini.

Sama seperti MEDC, saham MDKA juga menguat 1,45% pada akhir penutupan ke level Rp2.790. Saham MDKA tercatat telah naik 16,18% dalam sebulan terakhir.

Begitu pula dengan saham ANTM yang naik 1,16% ke level Rp1.745 per saham. Saham ANTM terpantau naik 8,64% sepekan, dan dalam sebulan terakhir terapresiasi sebesar 8,64%.

Tak hanya itu, sejumlah saham emas lainnya tercatat juga mengalami kenaikan pada sesi I hari ini. Misalnya, PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (PSAB) naik 1,61% ke level Rp189 per saham. Secara ytd, saham PSAB juga melejit 114,77%.

Mengacu data Bloomberg, Jumat (19/4), pukul 10.00 WIB, harga emas Comex kontrak Juni 2024 naik 1,04% ke level US$2.422,9 per troy ounce. Sementara itu harga emas di pasar spot juga naik 0,91% ke posisi US$2.400,69 per troy ounce.

Community & Retail Equity Analyst Lead Indo Premier Sekuritas, Angga Septianus menambahkan, selain konflik Israel-Iran, harga emas juga berpotensi terdorong oleh ketidakpastian kebijakan The Fed soal suku bunga.

Menurutnya, kenaikan inflasi AS di atas ekspektasi pasar, sehingga menimbulkan persepsi bahwa pemangkasan suku bunga dimundurkan dari awalnya pada tengah tahun menjadi ke September 2024. Suku bunga diproyeksi hanya satu kali turun pada tahun ini, dibanding sebelumnya diharapkan bisa tiga kali pemangkasan suku bunga.

"Kalau suku bunga turunnya mundur, maka jadi sentimen negatif untuk pasar. Selain itu juga karena perang jadi komoditas minyak naik dan emas sebagai safe haven, saham pilihan kami yaitu ANTM, MDKA, dan MEDC," ujar Angga kepada Bisnis dikutip Jumat (19/4).

IHSG Perbesar

IHSG Anjlok Terimbas Memanasnya Konflik Israel-Iran

Meski saham-saham sektor komoditas melonjak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jutsru terpantau anjlok 1,11% ke level 7.087. Sepanjang sesi, IHSG bergerak pada rentang 7.036 hingga 7.167. Sebanyak 115 saham yang menguat, 456 melemah, dan 204 saham stagnan.

Selain Bursa Indonesia, bursa-bursa lain di Asia juga ditutup pada zona merah pada perdagangan Jumat (19/4). Bursa Jepang misalnya dengan Nikkei Index turun hingga 2,66% kemarin.

Demikian pula dengan Hang Seng Index Hong Kong turun 0,99%, Shanghai Composite Index turun 0,29%, dan Strait Times Index Singapura turun 0,35%.

Investment Analyst Reliance Sekuritas Reza Priyambada menjelaskan ketegangan politik biasanya akan berimbas negatif ke pasar keuangan, dengan faktor risiko yang menjadi meningkat dan pelaku pasar akan cenderung wait and see, serta stay away dari market.

"Adanya perang tentu akan meningkatkan risiko kekhawatiran. Dengan meningkatnya risiko tersebut maka akan meningkatkan imbal hasil atau yield dari surat utang dan peningkatan demand terhadap asset safe haven semisal emas maupun dolar AS," ucap Reza, Jumat (19/4/2024).

Apalagi, lanjutnya, meningkatnya tensi geopolitik ini terjadi di Timur Tengah, tempat sumber minyak mentah berasal. Hal ini bisa diperkirakan juga akan menyulut kenaikan harga minyak mentah dan juga harga energi lainnya.

"Meningkatnya sejumlah hard commodities tadi juga akan merembet ke kenaikan soft commodities semisal gandum, kopi, dan lainnya. Pada akhirnya, bisa memicu kenaikan inflasi global," tutur Reza.

Apabila inflasi meningkat, lanjut Reza, maka sejumlah bank sentral akan mempertahankan tingkat suku bunga dan bahkan menaikkan tingkat suku bunga mereka jika pergerakan inflasi mengalami lonjakan.

Adapun Reliance Sekuritas belum mengubah target IHSG untuk saat ini, yakni pada 7.810 untuk base scenario, dan 8.010 untuk bullish scenario.

