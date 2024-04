Kala BUMN dan Korporasi 'Kena Mandat' Redam Pelemahan Rupiah

Nilai tukar rupiah hari ini kembali melemah, dibuka turun 0,52% ke level Rp16.263 per dolar AS. Strategi yang melibatkan BUMN dan korporasi siap dijalankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang paling terpukul nilai tukarnya pada bulan ini. Pemerintah pun memberi mandat kepada BUMN dan sejumlah korporasi untuk turut meredam pelemahan melalui strategi belanja dolar AS, demi mendukung bangkitnya rupiah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini tercatat dibuka di level Rp16.263, turun 0,52% dan masih dalam tren pelemahan. Padahal, pada penutupan perdagangan kemarin kurs rupiah menguat ke level Rp16.176,5 per dolar AS, membuka harapan bahwa nilai tukar rupiah bangkit dari tekanan.