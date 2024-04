Optimisme emiten properti Ciputra Development dan Bumi Serpong Damai masih menyala di tengah keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Tersungkurnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak mengendurkan semangat emiten properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) untuk memacu kinerja pada 2024.

Sejak libur Lebaran 2024 usai, nilai tukar rupiah terhadap AS diketahui ambrol menuju level psikologis Rp16.000 untuk pertama kalinya sejak 2020. Mengutip Bloomberg, rupiah kini bertengger di level Rp16.179 per dolar AS pada Kamis (18/4/2024).