Prospek Saham PTRO-CUAN Milik Prajogo Pangestu Usai Rilis Kinerja Keuangan

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) milik konglomerat Prajogo Pangestu dinilai masih menarik kendati perseroan membukukan penurunan kinerja keuangan sepanjang 2023. Akuisi PT Petrosea Tbk. (PTRO) oleh CUAN diramal akan memberikan sentimen positif untuk harga sahamnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, pendapatan dan laba bersih CUAN tercatat turun sepanjang tahun 2023. Emiten pertambangan batu bara tersebut meraih laba bersih sebesar Rp238,32 miliar sepanjang tahun lalu.

Laba bersih CUAN anjlok 58,25% dibandingkan perolehan peridoe sama tahun lalu, yang kala itu mencapai Rp570,89 miliar. Penurunan bottom line ini sejalan dengan pelemahan top line CUAN.

Pada 2023, CUAN mengantongi pendapatan senilai Rp1,49 triliun, turun 1,32% dibandingkan capaian Rp1,51 triliun pada tahun 2022. Pendapatan CUAN didominasi dari ekspor senilai Rp 1,13 triliun atau setara 75,83% dari total pendapatan tahun 2023.

Sisanya, pendapatan perseroan berasal dari pasar domestik dengan raihan Rp 359,18 miliar. Kinerja ekspor CUAN tahun 2023 naik tipis 0,89% secara tahunan (YoY). Sedangkan pendapatan domestik CUAN menurun 9,12% secara YoY.

Pada saat yang sama, beban pokok pendapatan CUAN justru melonjak 56,14% (YoY) dari Rp 438,60 miliar menjadi Rp 684,87 miliar. Dengan hasil ini, laba bruto CUAN mengalami penurunan 25,12% secara tahunan menjadi sebesar Rp 809,25 miliar.

Setelah dikurangi dengan berbagai macam beban yang dapat diefisiensikan, CUAN membukukan laba neto tahun berjalan sebesar Rp232,63 miliar pada tahun 2023. Turun 58,63% dibandingkan capaian tahun 2022 yang mampu mencetak laba Rp 562,42 miliar.

Kendati mencatatkan kinerja keuangan yang kurang memuaskan, Head of Research Mirae Asset Robertus Hardy mengatakan secara jangka pendek, saham CUAN masih prospektif seiring dengan rampungnya proses akuisisi PTRO oleh CUAN. Hal itu karena investor mendapatkan kepastian dari aksi akuisisi tersebut.

“Jadi kalau misalnya udah bisa bersatu dalam satu grup, harapannya kan secara operasional akan bisa dilakukan oleh PTRO, kemudian penjualan batu baranya bisa diakui oleh PTRO gitu kan,” kata Robertus, belum lama ini.

Robertus menambahkan akuisisi tersebut juga akan mendongkrak kinerja operasional dan kinerja keuangan kedua emiten tersebut.

Senada, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan secara teknikal kedua emiten tersebut masih memiliki potensi penguatan. Herditya merekomendasikan buy on weakness untuk PTRO dan CUAN.

“Kami masih melihat potensi penguatan di PTRO dan CUAN secara teknikal,” kata dia.

Untuk saham PTRO, Herditya mengatakan selama masih mampu di atas level support di posisi Rp4.460 per saham, maka berpeluang untuk menguji level Rp5.550 hingga Rp6.200 per saham.

Sementara itu, untuk CUAN juga memiliki support di posisi Rp5.500 dengan target harga Rp8.650 hingga Rp9.625 per saham.

Seperti yang diketahui, emiten Prajogo Pangestu CUAN melalui anak usahanya PT Kreasi Jasa Persada telah menyelesaikan pembelian saham PTRO dan menjadi pengendali baru.

Corporate Secretary Petrindo Jaya Kreasi Robertus Maylando Siahaya mengatakan PT Kreasi Jasa Persada (KJP) telah menyelesaikan pembelian dari PT Caraka Reksa Optima (CRO) atas sebanyak 342.925.700 saham yang mewakili 34% dari modal disetor dan ditempatkan di dalam PT Petrosea Tbk. (PTRO).

“Dengan adanya Pengambilalihan tersebut, maka KJP menjadi pemegang saham pengendali baru di dalam PTRO,” tulis Robertus, dalam kerterangan resmi baru-baru ini.

Tujuan dari pengendalian adalah untuk menambah aset Perseroan, memperluas jaringan usaha serta bagian dari rencana pengembangan usaha jangka panjang Perseroan untuk menjadi perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan yang terintegrasi.

Sementara itu, PT Petrosea Tbk. (PTRO) mencatatkan penurunan laba bersih per September 2023 sebesar US$10,57 juta atau setara Rp167,1 miliar (kurs Jisdor Rp15.797 per dolar AS).

Petrosea mencatatkan pendapatan sebesar US$418,78 juta atau setara Rp6,61 triliun per 30 September 2023. Pendapatan ini naik 27,04% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$329,6 juta.

Pendapatan ini diperoleh PTRO dari pendapatan penambangan sebesar US$268,8 juta, pendapatan konstruksi dan rekayasa sebesar US$115,4 juta, jasa sebesar US$30,9 juta, dan lain-lain US$1,89 juta.

Berdasarkan pelanggannya, PTRO memperoleh pendapatan dari pihak ketiga yakni dari PT Kideco Jaya Agung US$121,27 juta, PT Hardaya Mining Energy US$74,97 juta, PT Freeport Indonesia sebesar US$57,81 juta, dan PT Kartika Selabumi Mining sebesar US$42,58 juta.

Meningkatnya pendapatan ini turut membuat beban usaha langsung PTRO naik menjadi US$363,6 juta per September 2023 atau tumbuh 38,40%, dari US$262,7 juta pada tahun 2022.

Hal tersebut membuat laba kotor PTRO berkurang 17,61% menjadi US$55,09 juta hingga 9 bulan pertama 2023, dari US$66,87 juta di 2022.

Alhasil, laba bersih PTRO turun 65,63% dari US$30,77 juta, menjadi US$10,5 juta atau setara Rp167,1 miliar sepajang Januari-September 2023.

