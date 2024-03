Komoditas seperti tembaga, aluminium, emas dan minyak mentah diyakini akan tersengat oleh The Fed dan ECB yang diyakini akan mulai memangkas suku bunga acuan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral utama dunia seperti di Amerika Serikat dan kawasan Eropa yang diproyeksikan menurunkan suku bunga acuannya tahun ini, berpotensi menjadi katalis positif bagi komoditas.

Goldman Sachs Group Inc. dalam laporan terbarunya menyebutkan, penurunan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed) dan Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengerek harga komoditas di pasar global.