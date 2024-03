Balik Arah BlackRock & Vanguard di Saham AKR Corporindo (AKRA)

Bisnis.com, JAKARTA — Duo firma investasi terbesar dunia, BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc. kompak berbalik arah di saham emiten perminyakan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) pada periode berjalan kuartal I/2024.

Dari lantai bursa, AKRA ditutup menguat 2,06% ke level Rp1.735 hingga akhir perdagangan Senin (25/3/2024). Banderol tersebut mewakili return positif 17,63%. Dari sisi investor institusi, aksi borong dan balik arah sejumlah pemodal jumbo tampaknya ikut mengiringi pergerakan saham AKRA di lantai bursa.