Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) membukukan rugi Rp1,36 triliun pada 2023. Kinerja BUKA ini berbanding terbalik dengan laba Rp1,98 triliun pada 2022.

Di sisi lain, saham BUKA terus menjauhi harga IPO dengan bertengger pada Rp147 per lembar (Senin,25/3), turun 29.33% secara year to date/YtD. Adapun, harga saham BUKA saat initial public offering (IPO) pada 6 Agustus 2021 lalu ialah Rp850 per helai.