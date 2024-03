Drama Induk Bentoel Pindah Listing dari London ke New York

Sejumlah investor mendesak British American Tobacco (BAT), induk Bentoel untuk pindah listing ke New York. Namun permintaan itu ditolak oleh direksi perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar mengenai adanya desakan kepada British American Tobacco Plc. (BAT), induk dari PT Bentoel Internasional Investama, untuk memindahkan perdagangan sahamnya dari bursa efek London (LSE) ke New York (NYSE) kembali muncul.

Adapun, pada medio Maret 2023 lalu, muncul kabar bahwa sejumlah pemegang saham mendesak para direksi BAT untuk memindahkan lokasi listing perseroan dari London ke New York. Kabar itu pun diperkuat dengan adanya hasil wawancara Chairman and Chief Investment Officer GQG Partners Rajiv Jain dengan Financial Times pada tahun lalu.