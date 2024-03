Strategi Antam (ANTM) Genjot Produksi saat Harga Emas Kian Mengilap

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai penyumbang terbesar pendapatan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), emas menjadi tulang punggung kinerja saat harga komoditas lainnya seperti nikel masih berada dalam fase downtrend. Kenaikan harga emas global dan logam mulia Antam memberikan harapan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) mendongkrak kinerja operasional dan keuangan.

Memasuki bulan ketiga 2024, harga emas global kembali meroket menyentuh level tertingginya sepanjang masa di atas US$2.180 per troy ounce. Kenaikan harga emas global juga berdampak pada logam mulia ANTM yang mengekor mencetak All Time High (ATH) yaitu Rp1,24 juta per gram.