BlackRock Balik Arah di Saham Antam (ANTM) saat Harga Emas Capai Rekor

Bisnis.com, JAKARTA — Pada saat harga emas mencapai rekor, BlackRock Inc. justru mengerem aksi akumulasinya di emiten tambang pelat merah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam. Sejumlah pemodal kakap juga terpantau melanjutkan aksi lepas saham Antam sepanjang Maret 2024.

Seperti diketahui, pada perdagangan Jumat (8/3/2024), harga emas Antam menembus rekor baru. Emas Antam berukuran 1 gram dibanderol Rp1.208.000, naik Rp4.000 dibandingkan dengan harga pada perdagangan hari sebelumnya. Sementara itu, melansir Bloomberg, harga emas di pasar spot naik 0,1% ke level US$2.182,05 per ons pada 11:16 di New York, kemarin (11/3/2024), setelah pada pekan lalu mencapai titik tertingginya di angka US$2.195,15 per ons.