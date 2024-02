Bisnis.com, JAKARTA — Dua firma investasi terbesar dunia, The Vanguard Group Inc. dan BlackRock Inc. biasanya berbeda arah di sejumlah emiten tambang Indonesia. Namun, tidak demikian dengan sikap keduanya di perusahaan induk-anak PT Medco Internasional Tbk. (MEDC) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN).

BlackRock dan Vanguard tampak kompak di kedua emiten tersebut, seiring dengan gerak saham MEDC dan AMMN di zona hijau sejak awal tahun ini.