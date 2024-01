Alarm JP Morgan di Bursa Efek Indonesia (BEI) usai BYD Masuk RI

Bisnis.com, JAKARTA - Firma investasi asal Amerika Serikat (AS) JP Morgan memberikan wanti-wanti terhadap saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terutama setelah masuknya mobil listrik asal China BYD Auto Co. Ltd. ke Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, BYD resmi meluncurkan tiga mobil listrik yaitu Seal, Atto3 dan Dolphin di Tanah Air pada 18 Januari 2024. Dalam rencana investasinya, BYD sudah memiliki tujuh jaringan diler hingga Januari 2024. Targetnya jumlah ini bisa mencapai 50 outlet sampai akhir tahun ini.