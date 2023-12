Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan Grup Chevron kian akrab menggarap proyek panas bumi. Setidaknya keduanya akan mengembangkan potensi geothermal di Mapung dan Sulawesi Utara.

PGEO dan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. (Chevron) membentuk perusahaan patungan (joint ventures company/JVC) untuk pengemnangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.