Bisnis.com, JAKARTA - Berlanjutnya gerak liar saham-saham koleksi konglomerat Prajogo Pangestu masih tampak sepanjang pekan lalu. Hal ini pun bikin nilai brankas Prajogo makin melimpah, melangkahi sejumlah nama dalam daftar orang terkaya dunia.

Menurut pemeringkatan versi Forbes Real Time Billionaire misal, taksiran nilai kekayaan bersih Prajogo sudah menembus US$37,4 miliar per akhir pekan. Atawa setara dengan Rp586,95 triliun dengan asumsi kurs Rp15.694 per US$.