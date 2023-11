PT Indika Energy Tbk. (INDY) semakin serius menggarap bisnis non inti di luar pertambangan batu bara, mulai dari kendaraan listrik hingga komoditas perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indika Energy Tbk. (INDY) milik keluarga Sudwikatmono semakin serius menggarap bisnis non inti di luar pertambangan batu bara, mulai dari kendaraan listrik hingga komoditas perkebunan.

INDY memiliki target jangka panjang menyeimbangkan pendapatan bisnis batu bara dan non batu bara 50:50 pada 2025. Namun, per September 2023 pendapatan dari segmen batu bara masih berkontribusi 88,9%. Persentase tersebut turun dari 90,4% per September 2022.