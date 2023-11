Arah Tiga Kapal Penggerak Harga Saham Telkom (TLKM)

Bisnis.com, JAKARTA - Konsensus analis di pasar modal boleh saja kompak memberikan rating positif terhadap saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk (TLKM). Namun, kesepahaman ini tidak serta merta merefleksikan kesamaan gerak para investor besar di emiten telekomunikasi pelat merah tersebut.

Perbedaan haluan itu setidaknya tergambar bila Anda mengamati pergerakan portofolio reksa dana dan ETF yang dikelola Grup Vanguard, BlackRock dan JP Morgan Chase & Co. Ketiganya merupakan penghuni lima besar daftar investor teratas TLKM bila mengacu data Terminal Bloomberg, hanya kalah dari pemerintah Indonesia dan Grup Bank of New York.